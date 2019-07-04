Erdoğan'dan BM yetkilisine PKK tepkisi
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalamasına ilişkin, "BM'nin terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM yetkilisinin PKK
teröristiyle metin imzalamasına ilişkin, "BM'nin terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez." dedi.
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