Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan BM yetkilisine PKK tepkisi
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Erdoğan'dan BM yetkilisine PKK tepkisi

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalamasına ilişkin, "BM'nin terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez." dedi.

Erdoğan'dan BM yetkilisine PKK tepkisi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalamasına ilişkin, "BM'nin terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:27 
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, PKK, Ekonomi
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