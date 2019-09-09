Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet
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Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanıyla 11 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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