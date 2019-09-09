Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanıyla 11 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
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