Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medyamızın meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medyamızın meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması demokrasimizin işlerliği açısından hayati öneme sahiptir. Türk basını, ne yazık ki demokrasimizin kesintiye uğradığı, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı vesayet dönemlerine çok ciddi baskılara ve mağduriyetlere uğramıştır. Son 16 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. Medyamızın meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum. Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gazeteciler Günü, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu Emine Erdoğan, Paralı Poşet Uygulamasını Değerlendirdi

Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Erdoğan'ın "Faşistliğin Dik Alasıdır" Sözlerine Yanıt Veren Sanatçı Rutkay Aziz: Mozart'ı Korumaktan Yanayım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:39:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]