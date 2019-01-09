Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 16 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 16 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında; kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesinin ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının demokrasinin işlerliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türk basını, ne yazık ki demokrasimizin kesintiye uğradığı, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı vesayet dönemlerinde çok ciddi baskılara ve mağduriyetlere uğramıştır. Son 16 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda, hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. Medyamızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum. Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."



Arda ERDOĞAN/ANKARA,

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