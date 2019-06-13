Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
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Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.

Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Cemil Meriç'in vefatının 32. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Cemil Meriç'in fotoğrafı ve "Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesi yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:08 Kaynak: AA
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