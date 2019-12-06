Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu
Son Dakika Politika Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu - Son Dakika

Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüşerek, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüşerek, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüştü.

Aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yılmaz Özdemir, Ceren Özdemir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş
Ordu, Ceren'e ağladı Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]