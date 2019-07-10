Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'Çetinkaya' yorumu: Kararları ağır bedeller ödetti
Son Dakika Ekonomi Haber

Erdoğan'dan 'Çetinkaya' yorumu: Kararları ağır bedeller ödetti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCMB başkanının kararları neticesinde "ağır bedeller" ödendi, orayı tamamıyla revize edemezsek ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Erdoğan'dan 'Çetinkaya' yorumu: Kararları ağır bedeller ödetti, System.String[]
Recep Tayyip Erdoğan, TCMB, Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCMB başkanının kararları neticesinde "ağır bedeller" ödendi, orayı tamamıyla revize edemezsek ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sitem etti Abdullah Gül ve Ali Babacan, Erdoğan'ın "Sırtımızdan hançerlediler" sözlerine ne diyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:32:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'Çetinkaya' yorumu: Kararları ağır bedeller ödetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]