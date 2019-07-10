Erdoğan'dan 'Çetinkaya' yorumu: Kararları ağır bedeller ödetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCMB başkanının kararları neticesinde "ağır bedeller" ödendi, orayı tamamıyla revize edemezsek ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCMB
başkanının kararları neticesinde "ağır bedeller" ödendi, orayı tamamıyla revize edemezsek ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
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