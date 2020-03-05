Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika

Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Engin Özkoç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
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