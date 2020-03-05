Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.