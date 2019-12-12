Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye "geçmiş olsun" telefonu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.

Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Osmancık'taki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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