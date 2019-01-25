Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:33
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