Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor.

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:33 

Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Ekonomi
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