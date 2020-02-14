Erdoğan'dan dağ ilçelerine teşekkür mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'dan dağ ilçelerine teşekkür mektubu - Son Dakika

Erdoğan'dan dağ ilçelerine teşekkür mektubu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerine teşekkür mektubu yolladı.

Erdoğan'dan dağ ilçelerine teşekkür mektubu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerine teşekkür mektubu yolladı.


Mektubunda, "Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız" diyen Erdoğan, Ak Parti'de yeni, eski diye bir kavramın olmadığını, sadece görev değişikliklerinin olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, "Hep birlikte milletimiz ve yer yüzündeki tüm mazlumlar için umut ışığı haline gelmiş bir davaya hizmet ediyoruz. Bu dava sizin gibi yüreğinde büyük Türkiye idealini taşıyan teşkilat mensuplarımızın omuzlarında yükseliyor ve inşallah yükselmeye de devam edecek. Üstlendiği vazifelerin öneminin bilince olan sizler gibi dostlarımız ile omuz omuza çalışmayı nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, eşsiz vatanı ve aziz milletimizi layık olduğu yere taşıyacak daha çok vazifemiz var. Demokrasinin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için "Güçlü Türkiye" sevdasıyla görev yaparak göstermiş olduğunuz fedakarlık için teşekkür ederek şu ana kadar yapılan tüm çalışmalarda olduğu gibi bundan sonraki tüm çalışmalarımızda da yüce Rabbimden muvaffakiyetler dilerim" dedi. - BURSA

Recep Tayyip Erdoğan, Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi
Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:49:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'dan dağ ilçelerine teşekkür mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]