Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir

6 saat önce

"Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir." dedi.

Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşinin de katıldığı için eleştirilere neden olduğu Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunu ile ilgili, "Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir." dedi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için yazılan senaryolarda 2019'un bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörüldüğünü belirterek, "Rabbimize binlerce şükürler olsun ki biz, 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:41 
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