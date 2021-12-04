Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? - Son Dakika

Siirt'te vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki dalgalanmalardan stokçulara, asgari cüretten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kadar pek çok konuda görüşlerini aktardı.

BABACAN'IN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Bir ara son dönemdeki açıklamaları ile Erdoğan'ı hedef alan Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yer aldı. Erdoğan, eski yol arkadaşı Babacan'ın sarf ettiği "6 sıfırın atılması benim sorumluluğum altında, o gün bağımsız olan Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarlığı'nın ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen bir reformdur. Parada 6 sıfır atılacağını Türkiye benden duydu. Talimat Erdoğan'dan gelse, bunu duyurma fırsatını kaçırır mıydı? Bir de 'ekonomik kararların altında benim imzam var' diyor. O günkü MB bağımsız, açın bakın kararlara hiçbirinde Başbakan'ın imzası olmaz. Ama işte anlamadı. Anlasalardı bugün bu vahim hataları yapmazlardı." sözlerine çok sert tepki gösterdi.

"İNSAN UTANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat bu CHP yanına taktığı o bazı tiplerle.. Adeta arkasında boş teneke... Ne diyorlar? 'İşte biz şuraya çıkarmıştık.' Şunu bir defa bilmeniz lazım. Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? 'Utanmadan sıkılmadan ben bunu yaptım ben şunu yaptım... Yahu sen ne yaptın? Başbakan benim imzayı ben atıyorum... 'Ben bunu yaptım şunu yaptım.' İnsan utanır utanır. Ama bunlarda ne ar-ı namus ne ırz-u haya, gelen geçti, gelen geçti, gelen geçti." ifadelerini kullandı.