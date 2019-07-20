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Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek.

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek." dedi.
Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:42 
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