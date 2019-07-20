Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs
Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:42
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