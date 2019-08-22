Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
4 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30
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