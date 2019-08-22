Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
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Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30 
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