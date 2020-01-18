Erdoğan'dan DSP Genel Başkanı Aksakal'a taziye telefonu - Son Dakika

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Erdoğan'dan DSP Genel Başkanı Aksakal'a taziye telefonu
7 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:22 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taziyelerini bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletmiştir" denildi.
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