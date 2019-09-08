Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı
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Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik etti.

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında Erdoğan şunları belirtti:

"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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