Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı
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Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı

40 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Twitter, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
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