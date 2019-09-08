Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı
40 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, '8 Eylül
Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter
hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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