Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl mesajı

Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl mesajı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump, Putin, May, Macron, Şi ve Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump, Putin, May, Macron, Şi ve Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi. Trump'a gönderdiği mesaja "Değerli dostum" hitabıyla başlayan Erdoğan, Çin lideri Şi'yi ise Türkiye'ye davet etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:45 

Vladimir Putin, Donald Trump, Ekonomi
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