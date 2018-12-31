Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl mesajı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump, Putin, May, Macron, Şi ve Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:45
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Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
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