Erdoğan'dan "Dünya Nevruz Günü" Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baharın gelis¸i ile simgelenen, bizler ic¸in tu¨m farklılıkları as¸arak, gec¸mis¸e ve gelecegˆe birlik ve beraberlik ic¸inde sahip c¸ıkmak anlamına gelen Nevruz Gu¨nu¨'nu¨ kutluyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baharın gelis¸i ile simgelenen, bizler ic¸in tu¨m farklılıkları as¸arak, gec¸mis¸e ve gelecegˆe birlik ve beraberlik ic¸inde sahip c¸ıkmak anlamına gelen Nevruz Gu¨nu¨'nu¨ kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "21 Mart Dünya Nevruz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



"Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, Nevruz'un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacak, bölgemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın kendi tarihimizden aldığımız güçle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.



Baharın müjdecisi Nevruz'un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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