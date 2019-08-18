Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Estonya
'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kamal'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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