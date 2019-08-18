Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye tebrik

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Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı

Hakkari'de teröristlerin yerleştirdiği EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti

Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak