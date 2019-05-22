Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan eğitim reformu açıklaması

Erdoğan'dan eğitim reformu açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz." dedi.

Erdoğan'dan eğitim reformu açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:52 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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