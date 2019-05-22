Erdoğan'dan eğitim reformu açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:52
, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz." dedi.
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