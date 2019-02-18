Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'elmaları depodan çıkarın' çağrısı

Erdoğan'dan 'elmaları depodan çıkarın' çağrısı

1 saat önce

Partisinin Isparta mitinginde konuşan Erdoğan, "Şimdi burada elmalar depolarda yığın.

Erdoğan'dan 'elmaları depodan çıkarın' çağrısı, System.String[]
Partisinin Isparta mitinginde konuşan Erdoğan, "Şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani açtık ya tanzim satışlar. İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:50 

Hani, Isparta, Ekonomi
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