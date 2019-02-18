Erdoğan'dan 'elmaları depodan çıkarın' çağrısı
1 saat önce
Partisinin Isparta mitinginde konuşan Erdoğan, "Şimdi burada elmalar depolarda yığın.
Partisinin Isparta
mitinginde konuşan Erdoğan, "Şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani
açtık ya tanzim satışlar. İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum" ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:50
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