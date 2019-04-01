Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Erkek Kumite Milli Takımı'na Tebrik Telgrafı

Erdoğan'dan Erkek Kumite Milli Takımı'na Tebrik Telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kumite Milli Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan'dan Erkek Kumite Milli Takımı'na Tebrik Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kumite Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, Erkek Kumite Milli Takımı'nın altın madalya kazanması dolayısıyla Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a tebrik telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:00 Kaynak: AA

Avrupa, Türkiye, Güncel
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