Son Dakika Haberleri: - Erdoğan'dan F-35 açıklaması
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- Erdoğan'dan F-35 açıklaması

27 dakika önce

- Erdoğan'dan F-35 açıklamasıOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz.

- Erdoğan'dan F-35 açıklaması
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Alacağımız 116 uçak var. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz" dedi.
- Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
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