Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada...
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Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada...

1 saat önce

Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz.

Erdoğan'dan F-35 açıklaması:
Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Alacağımız 116 uçak var. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz" dedi. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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