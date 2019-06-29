Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada...

Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz.

Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Alacağımız 116 uçak var. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz" dedi. - OSAKA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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