Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'fahri korutürk' mesajı
Son Dakika Politika Erdoğan'dan 'fahri korutürk' mesajı

Erdoğan'dan 'fahri korutürk' mesajı

1 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan'dan 'fahri korutürk' mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan mesajında, "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum" dedi.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:58 Kaynak: DHA
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