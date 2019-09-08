Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

voleybol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı,
Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2.'si oldu Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 22:46:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]