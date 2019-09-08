Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.
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