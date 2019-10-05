Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Belki bugün belki yarın
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Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Belki bugün belki yarın

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." dedi

Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Belki bugün belki yarın, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." dedi.


Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

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Suriye, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:31 
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