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Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı - Son Dakika

Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı

06.02.2022 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederek "Rusya Devlet Başkanı, dostum Putin'e geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sosyal medya hesabından koronavirüs olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

"UZUN YILLAR BOYU İYİ SAĞLIKLAR DİLERİM"

Mesajında Putin, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKKÜR MESAJI

Sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in mesajına karşılık olarak "Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı - Son Dakika
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