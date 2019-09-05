Erdoğan'dan Güvenli Bölge'de ev önerisi: "Suriyelilere bahçeli evler yapsak, orada ekip biçseler"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da il başkanları toplantısında Suriye'deki güvenli bölge konusuna değindi.



"Suriye'de 'Güvenli Bölge' olmazsa, kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi." diyen Cumhurbaşkanı, "Güvenli Bölge'de Suriyelilere 250-300 m² evler yapsak, çevresinde de 100-150 m² bahçesi olsa. Orada ekip biçseler; hiç olmazsa bu insanlar hazır balık değil, balık tutmayı öğrenirler." ifadelerini kullandı.