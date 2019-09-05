Erdoğan'dan Güvenli Bölge'de ev önerisi: "Suriyelilere bahçeli evler yapsak, orada ekip biçseler"
3 saat önce
Eredoğan'dan Suriyelilere güvenli bölgede ev önerisi: "Suriyelilere 250-300 m² evler yapsak, çevresinde de 100-150 m² bahçesi olsa. Orada ekip biçseler"
Eredoğan'dan Suriyelilere güvenli bölgede ev önerisi: "Suriyelilere 250-300 m² evler yapsak, çevresinde de 100-150 m² bahçesi olsa. Orada ekip biçseler"
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:03
Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Manisa boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı Mansur Yavaş'tan Atatürk Orman Çiftliği hamlesi Arazilerin satış ihalesini bozdu