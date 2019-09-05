Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Güvenli Bölge'de ev önerisi: "Suriyelilere bahçeli evler yapsak, orada ekip biçseler"
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Erdoğan'dan Güvenli Bölge'de ev önerisi: "Suriyelilere bahçeli evler yapsak, orada ekip biçseler"

3 saat önce

Eredoğan'dan Suriyelilere güvenli bölgede ev önerisi: "Suriyelilere 250-300 m² evler yapsak, çevresinde de 100-150 m² bahçesi olsa. Orada ekip biçseler"

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Eredoğan'dan Suriyelilere güvenli bölgede ev önerisi: "Suriyelilere 250-300 m² evler yapsak, çevresinde de 100-150 m² bahçesi olsa. Orada ekip biçseler"

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:03 
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