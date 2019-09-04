Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan güvenli bölge ve Suriye açıklaması: İdlib yavaş yavaş yok oluyor
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Erdoğan'dan güvenli bölge ve Suriye açıklaması: İdlib yavaş yavaş yok oluyor

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıların endişe verici olduğunu söyledi. Erdoğan, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde." dedi.

Erdoğan'dan güvenli bölge ve Suriye açıklaması: İdlib yavaş yavaş yok oluyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.


Güvenli bölgenin hayata geçmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:08 
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