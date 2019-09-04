Erdoğan'dan güvenli bölge ve Suriye açıklaması: İdlib yavaş yavaş yok oluyor
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıların endişe verici olduğunu söyledi. Erdoğan, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.
Güvenli bölgenin hayata geçmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:08
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