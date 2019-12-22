Erdoğan'dan "Hanuka Bayramı" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı - Son Dakika

Erdoğan'dan "Hanuka Bayramı" mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik.

Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Musevilik inancına sahip bütün vatandaşların bayramını gönülden tebrik ederek, farklılıkları zenginlik gören, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak her vatandaşın inancını özgürce yaşayabilmesine önem verdiklerini belirtti.

Bu anlayışla son 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirilen reformlarla din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin inancından, dış görünüşünden, kılık ve kıyafetinden dolayı ötekileştirilmesine asla müsaade etmedik. 82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi koruyacağız. Türkiye'yi tüm dünyaya örnek gösterilecek bir dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle idrak ettikleri bu müstesna günlerde, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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