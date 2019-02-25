Erdoğan'dan Hdp'ye 'Kayyum' Cevabı

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Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak