Erdoğan'dan "Hello Brother" Kampanyasına Destek

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Televizyon Yıldızı Lauren Harries, Sevgilisiyle İlişkiye Girerken Yanlışlıkla Canlı Yayın Yaptı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz