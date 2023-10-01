Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanı görevini yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanı görevini yaptı

Son Güncelleme: 01.10.2023 16:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıya ilişkin soruya “İçişleri Bakanı görevini yaptı” yanıtını verdi.

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü giriş kapısı önünde 2 terörist tarafından bombalı saldırı eyleminin ardından sosyal medyada bazı hesaplar saldırıyı "zafiyet" olarak değerlendirerek yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İçişleri Bakanlığı'nın hedef alınması açısından bir değerlendirme alabilir miyiz?" diye soruldu. Erdoğan, "İçişleri Bakanı görevini yaptı" diye yanıt verdi.

TBMM AÇILIŞI SONRASINDA SORULARI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında TBMM Genel Kurulu'nda konuştuktan sonra TBMM'den ayrılırken şeref holünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVİNİ YAPTI"

Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı'nın hedef alınması açısından bir değerlendirme alabilir miyiz" sorusuna, "İçişleri Bakanı görevini yaptı" diye yanıt verdi. Erdoğan emekli aylıklarına yapılması beklenen artışla ilgili soru üzerine "Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi" dedi. Erdoğan yıl başından önce bir artış yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu ise "İnşallah" diye yanıtladı.

NE OLDU?

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist tarafından bombalı saldırı eyleminde bulunuldu. Saldırı girişimi sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğer terörist ise polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Açılan ateşle 2 polisimiz yaralandı.

Erdoğan'dan İçişleri Bakanlığı'na Yönelik Saldırıya Yanıtı: 'İçişleri Bakanı Görevini Yaptı'
Kaynak: ANKA

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