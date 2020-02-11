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Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler
6 saat önce
Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
İdlib konusunda "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler" diyen Erdoğan, Gerekli karşı cevapların en üst düzeyde Suriye tarafına verildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:45
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