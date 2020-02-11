Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler

6 saat önce

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.


İdlib konusunda "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler" diyen Erdoğan, Gerekli karşı cevapların en üst düzeyde Suriye tarafına verildiğini söyledi.

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AK Parti, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:45 
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