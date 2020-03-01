ERDOĞAN'DAN İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN EVİNE TAZİYE ZİYARETİ - Son Dakika

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ERDOĞAN'DAN İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN EVİNE TAZİYE ZİYARETİ
6 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:01 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan
da eşlik etti.
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-Ziyaretten fotoğraflar
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