Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert tepki

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert tepki

36 dakika önce

Erdoğan, "Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir.

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert tepki, System.String[]
Erdoğan, "Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:05 

AK Parti, Ordu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz 6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! Prim Ödemesine Rağmen Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Toplu Olarak Geri Alabiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]