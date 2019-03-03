Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert tepki
36 dakika önce
Erdoğan, "Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir.
Erdoğan, "Bu kişi Ordu
'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti
'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:05
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