Erdoğan'dan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, bir kez daha hüsrana uğramıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Huber Köşkü'nde yaptığı basın açıklamasıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin başarıyla tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığı yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize milletimize şehirlerimize mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe ve tüm belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



"ANKARA'DA GELENEKSEL HALE GELMİŞ BALKON KONUŞMAMIZI YAPACAĞIM"



Ankara'ya giderek AK Parti Genel Merkezi'nde geleneksel hale gelmiş balkon konuşmasını yapacağını belirten Erdoğan, "Sonuçlar göstermektedir ki bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştu. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, hareket tarzımızı belirleyeceğiz" diye konuştu.



"MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ BOZARAK ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞANLAR, BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRAMIŞTIR"



Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki seçim sonuçlarının çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt vatandaşlarımızın oylarını ipotek altına alma çabalarına hep dikkat çekmiştik. Yaptığım mitinglerde bunlara açık net vurgu yapmıştım. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini ne terör örgütüne, ne de terör örgütünü arkasına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimiz yönlendirmeye çalışılmıştır. Sonuçlar bu çabaların amacına ulaşılamadığına işaret ediyor. Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından iyi algılandığını görüyoruz. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, bir kez daha hüsrana uğramıştır" ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDE 4.5 YILLIK KESİNTİSİZ İCRAAT DÖNEMİMİZ VAR"



Türkiye'nin önünde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde bundan sonraki seçimler inşallah 2023 yılının Haziran ayında olacaktır. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız, hep önümüze bakacağız. Ekonomi ile siyaset ile savunma sanayii ile nasıl meşgul olacağız buna odaklanacağız. Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde, meclisteki milletvekillerimiz yasama vazifesinde iş birliği ile ülkemizi hedeflere ulaştırmak için çalışacağız. Gündemimizde önemli bir reform programı var. Serbest piyasa ekonomisi kurallarında taviz vermeden hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını hayata geçireceğiz. Ekonomide reformların hayata geçirileceği uzun bir dönem var. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları ülkemizde oluşturduğu tehditleri hem diplomasi kanallarını, hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi huzur adası haline getirmek için çalışacağız. Küresel ve bölgesel büyük değişimleri yaşandığı dönemde 2023 hedeflerine doğru ilerlemek için gece gündüz çalışacağız. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasın diliyorum." Konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve mesai arkadaşlarına, AK Parti kadrolarına teşekkür eden Erdoğan, "Yorucu bir maraton oldu, hakikaten arkadaşlarım gece gündüz demediler bu çalışmaları yürüttüler. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. Bu millet için, bu vatan için biz feda-i can etmek üzere bu yola koyulduk. Tüm milletimize şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.



(Volkan Kayalar - Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

