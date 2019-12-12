Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul" ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi ve "Sen otur işine bak" dedi.



Erdoğan, "Kanal İstanbul" ile ilgili ayrıca, "Siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum, vakti saati geldiğinde onu da kullanırız" ifadesini kullandı.