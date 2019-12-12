Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin

6 saat önce

Erdoğan’dan İmamoğlu’na, 'Kanal İstanbul’ tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'Kanal İstanbul’ ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi ve “Sen otur işine bak” dedi.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul" ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi ve "Sen otur işine bak" dedi.


Erdoğan, "Kanal İstanbul" ile ilgili ayrıca, "Siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum, vakti saati geldiğinde onu da kullanırız" ifadesini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak
İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:59 Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 ölü - Son Dakika Haber
23:54 Çavuşoğlu: Senatonun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir - Son Dakika Haber
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Son Dakika Haber
23:47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. - Son Dakika Haber
23:41 Kargo aracında kaçak üretim 173 tüfek bulundu - Son Dakika Haber
22:45 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçında ikinci gol geldi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:05:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]