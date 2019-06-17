Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valimiz'den özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valimiz'den özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ile yaşadığı tartışma hakkında "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." yorumunda bulundu.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valimiz'den özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ile yaşadığı tartışma hakkında "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayı anımsatarak "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." diye konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:08 
Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Ordu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi! Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var Trump, röportaj sırasında öksüren kişiyi dışarı attırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 00:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valimiz'den özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]