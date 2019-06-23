Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu
'nu tebrik ediyorum" açıklaması yaptı.
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