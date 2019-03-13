Erdoğan'dan İrsen Küçük'ün Eşine Taziye Telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:31 Kaynak: İHA
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