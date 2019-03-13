Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan İrsen Küçük'ün Eşine Taziye Telefonu

Erdoğan'dan İrsen Küçük'ün Eşine Taziye Telefonu

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan İrsen Küçük'ün Eşine Taziye Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, İrsen Küçük, Güncel
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