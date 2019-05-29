Erdoğan'dan "İstanbul'un Fethi" mesajı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:14 Kaynak: AA
, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul
'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet
ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
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