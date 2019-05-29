Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan "İstanbul'un Fethi" mesajı
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Erdoğan'dan "İstanbul'un Fethi" mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:14 Kaynak: AA
Twitter, İstanbul, Güncel
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