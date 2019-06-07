Erdoğan'dan İstanbullu seçmenlere çağrı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:13
, "İstanbul
dışına çıkmış vatandaşlarımızın seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.
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