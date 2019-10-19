Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı
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Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.

Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "#Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle İzzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliya İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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