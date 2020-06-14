Erdoğan'dan, jandarmanın 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, devletin en köklü kurumlarından biri olan, vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır. Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığımız, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarımızla iç içe başarılı çalışmalara imza atmakta, suç ve suçluya göz açtırmamaktadır. Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."