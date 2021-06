Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken "rüyası" olan, Başbakan olarak görev yaptığı 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için yapılacak ilk köprünün temeli bugün atılıyor. Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun yürütüldü. Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul Projesi'ni bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle projenin ilerlemesi biraz gecikti. Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde (1930'lar ve günümüz) gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi.

"19-20 YILDA NELER GERÇEKLEŞTİRDİK BİLMENİZ GEREK"

Gemilerin karaya çarpması halinde hem kültürel miras zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı ilerlemiş İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri vardır. Z Kuşağı, tüm bu gençlere sesleniyorum. Tüm bu olanlar bitenler, 19-20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor.

"2050 YILINDA GEMİ SAYISI 78 BİNİ BULACAK"

Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre, İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. Müsilajla ilgili Marmara bakın ne durumda? Nedir bu durum diye hep yandık diyoruz. Gemi geçişlerine Boğaz'ı kapatamayacağımıza göre, yeni kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız, İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

"PROJENİN TAMAMI BİLİME UYGUN"

Bize sorulmadı diyorlar. Projenin tamamı bilime uygun yapıldı. Bize sorulmadı diyenlere buradan sesleniyorum. Kime sorulması gerektiyse ona soruldu. Yahu bu ülkede dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken bugün nasıl çıldırıyorsanız, öyle çıldırdınız. Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştınız, çıldırdınız ama yaptık. Osman Gazi'yi, Avrasya Tüneli'ni yaptık, önünü kesmeye çalıştınız. Sizi dinlesek bunlar yapılamayacaktı. Bizden önceki büyüklerimiz, 1.Köprü'yü yaptı, karşı çıktınız, FSM yapıldı karşı çıktınız. Sizi dinleseler bunlar olmayacaktı.

"İSTANBUL'DAN KAZASIZ BELASIZ GEMİ GEÇİRMEK KOLAY DEĞİL"

Kanal'ın uzunluğu tüm sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum, 45 metre, taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği küsuratı söylemiyorum 21 metre olarak belirlendi. Bu tankerleri İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek öyle kolay değil. Her an, her riski taşıyoruz. Geçişler 13 kat daha güvenli gerçekleşecek. Kanal üzerinde 6 köprü inşa edilecek. Birincisinin temelini bugün atıyoruz. Kanal'ın üzerinden köprü ile geçiş öngörülüyor. Doğal gazdan elektriğe kadar pek çok tesisin altyapısı hazırlandı. Kanal İstanbul, dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. ÇED raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verebilir. Bunu da öğreneceksiniz."